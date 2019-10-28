السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين حديثًا



سكاكا 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير جوازات منطقة الجوف العميد سعيد بن حسين القحطاني ، بمناسبة تعيينه مديرًا لجوازات المنطقة.

وتمنى سمو نائب أمير منطقة الجوف للعميد القحطاني والعاملين معه التوفيق والسداد.

من جهته أعرب العميد القحطاني عن اعتزازه بثقة ولاة الأمر بتكليفه مديرًا لجوازات المنطقة، داعيًا الله أن يكون عندحسن ظن الجميع، وفق توجيهات ودعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

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17:40ت م

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