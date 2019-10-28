

سكاكا 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير شرطة المنطقة السابق اللواء قحاط بن محمد قحاط، يرافقه اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة منطقة الجوف.

وفي بداية اللقاء أعرب سمو نائب أمير المنطقة عن شكره للواء قحاط على الجهود التي بذلها مع رجال الأمن في المنطقة.

كما قدم سموه التهنئة للواء الوذيناني بهذه الثقة وتعيينه مدير شرطة المنطقة، متمنياً له التوفيق . .

//انتهى//

17:27ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة السابق والمعين حديثاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.