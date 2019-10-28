

الباحة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة أمس, برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" المرحلة الخامسة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني أن المجالات التي تم القبول عليها في الأسبوع الأول هي مقدمة في أمن المعلومات والأمن السيبراني، وشبكات الحاسب الآلي السلكية واللاسلكية، وصيانة الجوال، وللبنات التجميل وتصفيف الشعر.

وأشار إلى أن هذه المبادرة التي أطلقتها المؤسسة تحت رعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد تأتي ضمن سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث تستهدف تطوير مهارات أفراد المجتمع وتلبية رغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات.

وأشار القرني إلى أن التسجيل لا يزال مستمرًا للالتحاق بالبرامج المتاحة والتي سيتم تنفيذها طيلة هذا الشهر، مؤكداً إلى أنه بعد انتهاء البرنامج سيمنح المتدربون شهادات معتمدة من المؤسسة.

// انتهى //

17:08ت م

0182





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تقني الباحة يطلق المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.