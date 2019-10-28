السعودية اليوم / تقني بلجرشي ينظم لقاءً مع صندوق الموارد البشرية بالباحة



الباحة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

نظم فرع الكلية التقنية ببلجرشي اليوم, لقاءً للمتدربين الخريجين لهذا العام مع مستشار التوظيف بصندوق الموارد البشرية بالباحة عبدالله الحوالي.

حسث تخلل اللقاء تقديم عرضاً مرئياً عن برامج الصندوق واهدافه وكيفية الاستفادة من خدمات وبرامج صندوق الموارد البشرية هدف، وكتابة السيرة الذاتية.

وأكد مشرف فرع الكلية المهندس مشعل شباب الزهراني, اثناء لقاءه بمستشار التوظيف أن الكلية ترحب بكل لقاء يهدف الى تحفيز المتدربين ويتضمن رؤية تتمثل في توظيف قوى وطنية مؤهله ومنافسة ومستقره، مبيناً أهمية مثل هذه اللقاءات للمتدرب ودورها في تثقيف الخريج وتأهيله للانخراط في سوق العمل.

وفي نهاية اللقاء نوه الزهراني بالجهود الواضحة والملموسة للصندوق وثمن مبادرته المستمرة باظهار برامج الصندوق, مشيداً بدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالاسهام في تعزيز مصادر المعلومات الاساسية للتخطيط للقوى العاملة المدربة وربط بيانات الخريجين بقاعدة بيانات اساسية مع قطاعات الدولة العامة والخاصة من أجل توطين الوظائف وفتح افاق جديدة لتوظيف الشباب.

// انتهى //

17:03ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.