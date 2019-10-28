السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي



نجران 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440/ 1441هـ، حيث سيكون التسجيل متاحاً حتى التاسع من شهر ربيع الأول وذلك عبر موقع الكلية http://nct.tvtc.gov.sa – بوابة القبول.

وأبان المتحدث الرسمي للكلية، علي بن عبد الله آل عتيق، أن إجراءات الفرز للقبول المبدئي وفق معيار المفاضلة 60 % لمعدل الدبلوم، و40 % لاختبار التخصص في القبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب "برمجيات" وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات.

وأفاد أنه من ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة، داعياً المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

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17:03ت م

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