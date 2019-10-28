السعودية اليوم/ مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يستأصل ورمًا سرطانيًا نادرًا من سيدة خمسينية



الجبيل 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

قام الفريق الطبي ببرنامج الخدمات الصحية في قسم أمراض النساء والولادة باستئصال ورم سرطاني في المبيض الأيسر لسيدة تبلغ من العمر 49 سنة.

وأوضح البروفيسور عبدالرحمن اليحيى، بأنه بعد إجراء الفحوصات الطبية للمريضة بينت وجود ورم في المبيض الأيسر يزن 1350 جم مع وجود نزيف داخل البطن، وعلى إثر ذلك قرر الأطباء إجراء عملية عاجلة بسبب وجود نزيف نتيجة لانفجار إحدى حجيرات الورم.

وأضاف البروفيسور اليحي أن هذا النوع من الأورام يشكل من 2 -5% من أورام المبايض غير الحميدة ويطلق على سرطان المبايض مسمى "القاتل الصامت" إذا لم يكتشف مبكرًا حيث إنه لا يصاحبه أعراض واضحة تحفز المريضة على زيارة المصحات.

وأشار إلى أن معظم الوفيات من السيدات بسبب أورام الجهاز التناسلي يكون مصدرها المبيض، منوهًا بأهمية مراجعة النساء لأقسام النساء بصفة دورية حتى يتسنى تشخيص أي ورم من هذا النوع مبكرًا ليتم استئصاله في مرحلته الأولى والتي تبلغ نسبة الشفاء الكامل أكثر من 90% في هذه المرحلة.

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17:02ت م

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