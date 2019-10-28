المديفر يعود في الصورة بموسم جديد على روتانا خليجية

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنطلق مساء اليوم، الاثنين، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج في الصورة، الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر، بشكل أسبوعي على شاشة روتانا خليجية.

ويحاور المديفر في الموسم الجديد باقة من كبار المسؤولين وصناع القرار في المملكة، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين، ليضع جمهوره العريض في الصورة من أهم الأحداث التي تشهدها المملكة في المرحلة الحالية على كافة الأصعدة، من خلال طرح عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل المواطنين والمواطنات على الضيوف فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار والنقاش بكل شفافية وجراءة ووضوح وبأسلوب هادئ وذكي كعادة المديفر.

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ويعرض هذا البرنامج الحواري الذي يهدف إلى خدمة الجمهور السعودي وتناول أهم مواضيع وهواجس المشاهدين، مساء كل اثنين في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتستمر الحلقة لمدة 90 دقيقة، فيما سيتم بث الحلقات لاحقًا عبر موقع اليوتيوب، والفيديو حسب الطلب VOD، ومن خلال موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وسناب شات.

ويفتتح “في الصورة” موسمه الثاني بحلقة ولقاء خاص للدكتور فهد التخيفي معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء مع الإعلامي عبدالله المديفر.

يُشار إلى أن الإعلامي عبدالله المديفر صاحب خبرة كبيرة في تقديم هذه النوعية من البرامج على الشاشة الصغيرة، وسبق أن قدم العديد من البرامج الحوارية وغيرها على قناة روتانا خليجية، ومنها البرنامج الحواري المتميز “في الصميم” على مدار موسمين خلال شهر رمضان الفضيل، وحقق نجاحًا ومتابعة جماهيرية عريضة في الموسمين، وأيضًا الموسم الأول من برنامج “في الصورة”.







