شاهد الصور.. فليج حفر الباطن يغري الأهالي بالتنزه

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

سجل شعيب فليج بمحافظة حفر الباطن حالة جريان، عقب ارتفاع منسوب مياه الأمطار التي توالى هطولها منذ عصر أمس الأحد وحتى فجر اليوم.

وساهمت الأمطار التي شهدتها المحافظة في خفض درجة الحرارة الأمر الذي دعا الأهالي إلى الخروج للتنزه والاستمتاع بالأجواء الجميلة.

ومن جهتها، أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

Advertisements