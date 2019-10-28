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2019-10-28 شاهد.. حبات البرد تتساقط بكثافة في الخفجي متابعات الخليج 365 - الخفجي وثق مقطع فيديو متداول لحظة تساقط حبات البرد بكثافة على مدينة الخفجي شمال شرق المملكة. Advertisements وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، جازان، عسير وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف.







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