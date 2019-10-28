الأرصاد ترد على اتهامات التقصير بعد وفاة 7 في أمطار حفر الباطن

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول تأخر الهيئة في إصدار التنبيهات الخاصة بالأمطار الغزيرة التي تأثرت بها محافظة حفر الباطن يوم الجمعة الماضي الموافق 25 أكتوبر 2015م، عارٍ عن الصحة.

وتابعت الهيئة في بيان أنها قامت بدورها بشكل واضح وفقًا للآلية المتبعة للتعامل مع الظواهر الجوية وجدولها الزمني بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة في مثل هذه الحالات.

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وأكدت الهيئة أن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات أصدرت تقريرًا حول تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار تتمثل في هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح مثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد، وتم إرساله إلى الجهات الحكومية وإمارات المناطق بحسب آلية التبليغ عن الظواهر الجوية، كما تم إصدار تقرير إلحاقي عند التأكد من احتمال تأثر المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، كما تم ذكر محافظة حفر الباطن في التقرير.

وأضافت الهيئة أنها اتبعت الآلية المعتمدة من خلال إصدار إنذار (تنبيه) عن بداية تأثير الأمطار على المحافظات الشمالية للمنطقة الشرقية يوم الجمعة 1441/2/26 هـ الساعة 07:00 ص ومن ثم تم تحديث فترة الإنذار يوم السبت 1441/2/27 هـ الساعة 05:28 ص إلى صباح يوم الأحد 1441/2/28 هـ الساعة 02:00 ص وتم بعد ذلك رفع درجة الإنذار وتحديث فترته وموقعه يوم الأحد 1441/2/28 هـ الساعة 05: 53 م وتم إرساله مرة أخرى إلى الجهات الحكومية وإمارة المنطقة الشرقية.

وتوضح الهيئة ذلك حرصًا منها على الشفافية والموضوعية في نقل المعلومة والتأكد من مصداقيتها داعية الجميع على الحرص في نقل المعلومة الأرصادية من مصدرها الرسمي والابتعاد عن محاولة التشكيك بهدف التكسب الإعلامي حيث إن الهيئة مستمرة في أداء دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع والجهات المعنية، من خلال الاستفادة من كافة وسائل المتاحة سواء المنصات الإلكترونية الحديثة ومختلف وسائل الإعلام والرسائل النصية وكذلك ضباط الاتصال في الجهات الحكومية وذلك وفقًا لآلية التعامل مع الظواهر الجوية لإيصال المعلومة وتنبيه المجتمع حماية للأرواح والممتلكات.

يذكر أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، تلقى منذ يوم الجمعة الماضي وحتى يوم أمس، نحو 1176 بلاغًا مباشرًا، منها ٤ حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة، فيما نتج عن الحالة المطرية ١١ إصابة، و٧ وفيات، وإخلاء ١٦شخصًا، وإيواء ٧ أشخاص، إضافة إلى تضرر ٤٠ مركبة، وثلاثة منازل.