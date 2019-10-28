- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نيويورك تايمز: المملكة لم تتوقف أبدًا ولا زالت تجذب اهتمام المستثمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نيويورك تايمز: المملكة لم تتوقف أبدًا ولا زالت تجذب اهتمام المستثمرين
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
تعقد المملكة فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل الاستثمار “دافوس الصحراء”، غدًا الثلاثاء، ويمتد على مدار 3 أيام، حيث يهدف إلى جذب المستثمرين وتحقيق طموحات المملكة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، قالت نيويورك تايمز، إن كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع المالية والصناعة، والشخصيات البارزة، الذين انسحبوا بسبب الغضب العالمي الناجم عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يتراجعون إلى الوراء، والواقع أن العديد منهم تعهد لاحقًا بمواصلة شراكته مع المملكة العربية السعودية.
وقال ستيفن كوك، من مجلس العلاقات الخارجية، منظمة هدفها تحليل سياسة الولايات المتحدة الخارجية والوضع السياسي العالمي: “قادة الأعمال يريدون القيام بأعمال تجارية في المملكة والمضي قدمًا، هذه البلاد لم تتوقف أبدًا، ولا زالت تجذب اهتمام المستثمرين، وقد كانت آلة لصنع الصفقات في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توقيع صفقات بمئات الملايين من الدولارات”.
ويشارك في دافوس الصحراء، رجل الأعمال ستيفن ألين شوارزمان، والرئيس التنفيذي لمجموعة Blackstone Group، ورجل الأعمال ماسايوشي سون، مؤسس ومدير تنفيذي حالي لمجموعة سوفت بنك اليابانية، من بين العشرات من المديرين التنفيذيين الذين سيتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار، ذلك بالإضافة إلى نخب من وول ستريت.
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز: المملكة لم تتوقف أبدًا ولا زالت تجذب اهتمام المستثمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.