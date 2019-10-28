نيويورك تايمز: المملكة لم تتوقف أبدًا ولا زالت تجذب اهتمام المستثمرين

2019-10-28

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تعقد المملكة فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل الاستثمار “دافوس الصحراء”، غدًا الثلاثاء، ويمتد على مدار 3 أيام، حيث يهدف إلى جذب المستثمرين وتحقيق طموحات المملكة الاقتصادية.

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وفي هذا الإطار، قالت نيويورك تايمز، إن كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع المالية والصناعة، والشخصيات البارزة، الذين انسحبوا بسبب الغضب العالمي الناجم عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يتراجعون إلى الوراء، والواقع أن العديد منهم تعهد لاحقًا بمواصلة شراكته مع المملكة العربية السعودية.

وقال ستيفن كوك، من مجلس العلاقات الخارجية، منظمة هدفها تحليل سياسة الولايات المتحدة الخارجية والوضع السياسي العالمي: “قادة الأعمال يريدون القيام بأعمال تجارية في المملكة والمضي قدمًا، هذه البلاد لم تتوقف أبدًا، ولا زالت تجذب اهتمام المستثمرين، وقد كانت آلة لصنع الصفقات في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توقيع صفقات بمئات الملايين من الدولارات”.

ويشارك في دافوس الصحراء، رجل الأعمال ستيفن ألين شوارزمان، والرئيس التنفيذي لمجموعة Blackstone Group، ورجل الأعمال ماسايوشي سون، مؤسس ومدير تنفيذي حالي لمجموعة سوفت بنك اليابانية، من بين العشرات من المديرين التنفيذيين الذين سيتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار، ذلك بالإضافة إلى نخب من وول ستريت.