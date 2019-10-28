شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السويسري يستقبل وزراء «التجارة» و«المالية» و«الاقتصاد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمقر إقامته بالرياض اليوم (الاثنين)، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدا لله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري.

وبحث الرئيس أولي ماورر ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدا لله القصبي، الموضوعات المتعلقة بالمجالين التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

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حضر الاستقبال وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان - الوزير المرافق -،وسفير سويسرا لدى المملكة أندريه شالر.

فيما ناقش الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري في مقر إقامته في الرياض اليوم (الاثنين)، مع وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان العديد من الموضوعات، خاصة الاقتصادية والمالية وسبل تطويرها.

واستعرض رئيس الاتحاد السويسري بمقر إقامته في الرياض اليوم (الاثنين)، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية.