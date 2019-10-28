شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل رئيس الاتحاد السويسري ويقيم مأدبة غداء تكريماً له والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الاثنين)، رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر، كما كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

ورحب خادم الحرمين الشريفين برئيس الاتحاد السويسري والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس السويسري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

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وصافح الرئيس السويسري الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق للرئيس السويسري.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس الاتحاد السويسري، والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وعضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير محمد بن نواف بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، المستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.