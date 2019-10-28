السعودية | مباحثات سعودية سويسرية.. لتطوير العلاقات بشتى المجالات

شكرا لقرائتكم مباحثات سعودية سويسرية.. لتطوير العلاقات بشتى المجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس السويسري، أولي ماورر.

وتم خلال المباحثات، استعراض الفرص المتاحة للتعاون بين المملكة وسويسرا، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

حضر المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان الوزير المرافق، ونائب رئيس البعثة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا فرحان الفرحان.

إلى ذلك، حضرها من الجانب السويسري وزير الدولة للشؤون المالية الدولية دانييلا شتوفيل، وسفير سويسرا لدى المملكة أندرياس شالر، ومديرة إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية السفيرة مايا تيسافي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس تيرانس بيليتر، وعدد من كبار المسؤولين.