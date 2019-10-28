إمارة عسير توجه مشايخ القبائل بعدم قبول “الوجه والجيرة”

كشفت مصادر عن أن إمارة منطقة عسير وجَّهت مشايخ القبائل، بعدم قبول ما يسمى بظاهرة “الوجه والجيرة”.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”الرياض”، أن هذا التوجيه يأتي لمنع انتشار هذه الظاهرة غير المقبولة، والتي تمس أمن الوطن وتهدد أمن وسلامة المواطنين.

وبيَّن التوجيه بحسب المصادر أن هذه القضايا غير قابلة للاجتهاد، وتنحصر في تطبيق تعليمات وزارية واضحة وتنفيذ التوجيهات السامية الصادرة في هذا الصدد، ومثل هذه القضايا يجب معرفة حيثياتها وملابساتها عبر القنوات الرسمية المختصة بذلك.