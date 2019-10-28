أوضح موسم الرياض، أن تذكرة الدخول لـ”الرياض بوليفارد” البالغة قيمتها 100 ريال، لم تعد تشمل الفعاليات أو المطاعم، اعتباراً من اليوم (الإثنين).
وقدم موسم الرياض الشكر للمطاعم المتواجدة في “الرياض بوليفارد” على تعاونها خلال الفترة الماضية، بخصم قيمة تذاكر الدخول من مشتريات الزوار.
ودعا الزوار من المواطنين والمقيمين لحجز تذاكر الفعاليات أو المطاعم عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه للهواتف الذكية، منوهاً إلى أن حاملي تذاكر فعاليات الرياض بوليفارد مُعفون من رسوم الدخول.
وكان موسم الرياض أعلن رفع قيمة تذكرة دخول “بولفيارد الرياض” من 50 ريالاً 100 ريال طوال أيام الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن وصلت قيمتها 100 ريال.. تعديلات جديدة على تذكرة دخول منطقة البوليفارد بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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