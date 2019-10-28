وفاة رئيس كتابة عدل الليث سعود العتيبي وهو متوجهاً لعمله.. والكشف عن تفاصيل الحادث المروع

توفي رئيس كتابة عدل محافظة الليث، صباح اليوم ؛ إثر حادث تصادم مع سيارة أخرى على طريق “جدة- الليث”.

وفي التفاصيل بحسب سبق ، كان رئيس كتابة عدل الليث، سعود العتيبي ، في طريقه إلى عمله صباح اليوم؛ وقامت “سيارة من نوع دينا” باعتراض العتيبي ، بالتحديد قُرب منطقة الغالة، حيث كان ينوي سائقها الدخول عبر الطريق السريع إلى الغالة؛ مما نتج عنه اصطدام بين المركبتين، ووفاة رئيس كتابة العدل.

وباشرت الجهات المختصة الحادث، فور تلقيها البلاغ؛ فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الدفن.