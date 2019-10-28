«الزعاق» يوضِّح تأثيرات الإعصار «كيار» على مناطق السعودية

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أنَّ إعصار كيار ببحر العرب سيكون له تأثير إيجابي على بعض مناطق المملكة.

وقال الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إنَّ إعصار كيار المتواجد حاليًا في بحر العرب له تأثير إيجابي بالنسبة للأمطار على بعض مناطق المملكة، خاصة على جنوب وجنوب غرب السعودية. مضيفًا أنه ناشر للرطوبة المخلّقة للسحب مع تزامنه مع موسم «الوسم».

وأضاف الزعاق أنَّه مع اقتراب إعصار كيار نواحي سواحل سلطنة عمان سيرافق ذلك هبوب رياح شمالية شرقية على الشرقية والوسطى، مع هطولات مطرية متفاوتة القوة، كما سيكون هناك مدّ بحري خفيف على بعض السواحل نواحي مسقط.

وتابع الزعاق أنَّ «الصمان والحفر» إذا نالتها أمطار «الوسم»، أبذرت فورًا، فأراضيها قنوعة بأي كمية مياه، وقال «حفر الباطن وسمت وسم طيب، والله يطرح فيه البركة».

وكان الزعاق أشار في وقت سابق، أنَّ الإعصار «كيار» قد يتحوَّل إلى إعصار من الدرجة الخامسة؛ وهي الأعلى في درجة الأعاصير، مضيفا إنَّ تطورات الإعصار مستمرة، وحركته قد ترفعه للدرجة الخامسة، مشيرًا إلى أنَّه يتَّجه بصورة رحوية ناحية السواحل الجنوبية الشرقية لسلطنة عمان، وتأثيراته المبدئية متوقعة خلال هذين اليومين.