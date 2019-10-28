بالصور.. مدني القصيم يكشف تطورات تسرب الغاز بكلية العلوم الطبية

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، اليوم الإثنين، ملابسات تسرُّب غاز من معمل بكلية العلوم الطبية بجامعة القصيم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، في بيان له، أن فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، باشرت حادث تسرُّب غاز في معمل كلية العلوم الطبية بجامعة القصيم بالمليدا، موضحًا أنه تم إخلاء الموجودين بالموقع من قبل مسؤولي الجامعة، فيما تم استكمال عملية الإخلاء من قبل الدفاع المدني.

وأكَّد المتحدث الإعلامي لمدني القصيم، عدم وقوع إصابات بين الطلبة أو العاملين بكلية العلوم الطبية، التي وقع بها تسرُّب الغاز.

وأشار أبا الخيل، إلى أن وحدة التدخل بحوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني، عملت على إغلاق مصدر التسرُّب وتهوية المكان، وعمل القراءات اللازمة لتحديد نسبة كثافة الغاز بالمبنى، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، وفقًا لمتطلبات الموقف.