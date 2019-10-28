لجنة حصر خسائر الحالة الجوية في حفر الباطن تبدأ أعمالها

بدأت لجنة حصر الأضرار والخسائر الناجمة عن الحالة الجوية التي ضربت محافظة حفر الباطن، أمس الأحد؛ أعمالها في مركز التحكم والتوجيه بمركز الدفاع المدني بالبلد.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إحصائية بخسائر الحالة الجوية التي ضربت محافظة حفر الباطن أمس الأحد، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن سبع وفيات و11 إصابة.
وذكر الدفاع المدني، أن مدني حفر الباطن تلقى خلال الحالة المطرية 1176 بلاغًا، وباشر منها أربع حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.
وأضاف مدني حفر الباطن، أنه نتج عن الحالة المطرية سبع وفيات و11 إصابة وإجلاء 16 شخصًا وإيواء سبعة آخرين، وتضرُّر 40 مركبة وثلاثة منازل.
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