وزارة الصحة تُحذر: التدخين سبب رئيسي لسرطان الرئة.. والسجائر أولًا

حذرت وزارة الصحة من التدخين لأنه يتسبب في معظم حالات سرطان الرئة، ويقف خلف 80% من وفيات هذا المرض.

وأشارت الوزارة، في تقرير لها، إلى أن مُدخني السجائر أكثر عرضة للإصابة أو الوفاة بهذا النوع من السرطانات، بنسبة 15 إلى 30 ضعفًا من الذين لا يدخنون، كما يقلل الإقلاع عن التدخين في أي عمر من خطر الإصابة بسرطان الرئة على نحوٍ كبير.

وبمناسبة مشاركتها مع العالم في شهر التوعية بسرطان الرئة، أوضحت الوزارة أن أهداف الشهر تتمثل في زيادة مستوى الوعي العام بسرطان الرئة، ودعم الأبحاث العلمية حوله، وتثقيف المعرضين لخطر الإصابة بالمرض، ورفع مستوى الوعي بأضرار التدخين.

وأكدت أن أعراض المرض لا تظهر على معظم المصابين بسرطان الرئة حتى يصل السرطان إلى مراحل متقدمة، كما يؤدي الكشف المبكر عن سرطان الرئة إلى زيادة فرصة نجاح العلاج، والنشاط البدني يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 20%؛ لأنه يحسن وظائف الرئة، ويحميها من كثير من الأمراض.

ويُعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في جميع العالم؛ إذ أصاب 2.09 مليون نسمة في عام 2018، ويقتل سنويًّا أكثر مما تفعل سرطانات القولون، والبروستاتا، والمبيضين، والثدي مجتمعةً كل عام.