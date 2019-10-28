السماح بدخول «الأقنعة التنكُّرية».. ومصادر تطلع «عاجل» على الممنوعات

قالت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الاثنين: إنَّ «الجهات المعنية في المملكة وافقت على السماح بدخول الأقنعة والملابس التنكرية».
وأشارت المصادر إلى أنَّ قرار الفسح الذي اعتمدته الهيئة العامة للجمارك «مشروط».
وأوضحت مصادر «عاجل»، أنَّ الهيئة العامة للجمارك وافقت على السماح بدخول الملابس التنكرية لأسواق المملكة عبر جميع المنافذ «البرية، والبحرية، والجوية»، بعد إيقاف العمل بتعميم سابق عام 1424هـ.
ونبَّهت المصادر إلى أنَّ موافقة وزير الداخلية على دخول الملابس والأقنعة التنكرية استثنت «استيراد المجسَّمات الفاضحة التي تتنافى مع العقيدة الإسلامية، وتلك التي تحمل شعارات مِلَل أخرى غير الإسلام»، ويشمل المنع «الملابس والأقنعة التنكرية التي تحمل رموزًا أو شعارات سياسية».
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