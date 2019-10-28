الحصيني يحدد خريطة حبات البرد والمناطق المتأثرة بها

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار بمناطق متفرقة، متفاوتة بين خفيفة إلى غزيرة، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الحصيني: «متوقعٌ -اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد».

والمناطق المتأثرة هي الحدود الشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، والقصيم، وشمال منطقة الرياض، والشرقية، وتشمل الصمان وحفر الباطن والخفجي والجبيل والكويت، لافتًا إلى فرصة لتشكل سحب عملاقة، وأن احتمالية تكرار أحداث أمس واردة.

وفي تقريرها عن طقس اليوم الاثنين، توقعت «هيئة الأرصاد» استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى استمرار التوقع بتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير.

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وأضافت الهيئة أن نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة وشرقها.

وتوقعت هيئة الأرصاد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق المملكة وشمالها.

ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل كل من «مكة المكرمة، الدمام، جازان، الأحساء» أعلى درجات الحرارة بـ37 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ13 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة رياحه السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فأوضحت الهيئة أن حركة رياحه السطحية تكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى متر ونصف، وحالته متوسط الموج.