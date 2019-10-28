الخارجية السعودية: نقدِّر الجهود الأمريكية في القضاء على قادة «داعش»

أكَّدت السعودية، اليوم الاثنين، أنها تقدِّر جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء وقادة تنظيم داعش الإرهابي، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم.

وصرَّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أنَّ حكومة المملكة العربية السعودية تابعت إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

وأضاف المصدر، أنَّ حكومة المملكة تثمِّن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم، وارتكب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول، ومن بينها المملكة.

وأكد المصدر، أنَّ حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.