2672 مستفيدة من الفحص المبكر لسرطان الثدي بمستشفى الملك فهد بجازان

قدَّمت عيادة الفحص المخصصة لحالات سرطان الثدي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، خدماتها منذ انطلاقها عام 1438هـ وحتى عام 1440هـ لـ2672 مراجعة.

وأوضحت «صحة جازان»، أنه تم اكتشاف 71 حالة موجبة لسرطان الثدي، منها 50 حالة أجري لها عمل جراحي ثم علاج كيماوي، و21 حالة أجري لها علاج كيماوي ثم عمل جراحي.

وبيَّنت أن هناك 120 حالة موجبة للأورام الحميدة، تم علاجها جراحيًا عن طريق عيادة اليوم الواحد؛ بالإضافة إلى 1656 حالة ليست لديهن شكوى تم الكشف عليهن، وثبت بالكشف والفحوصات سلامتهن من أي أعراض مرضية، أو مشاكل طبية في الثدي.

وأبانت أنه تم استقبال 615 حالة جاءت بشكوى طبية تم علاجهن تحفظيًا، بعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، ولديهن مواعيد متابعة في العيادة، و210 حالات لديهن تاريخ أسري، وتم عمل برنامج متابعة لهن للكشف عليهن، وتحديد مواعيد لعمل أشعة الماموجرام.

يُذكر أن عيادة فحص سرطان الثدي، تستقبل المرضى مباشرة دون الحاجة إلى تحويل طبي، وهي متاحة للجميع كل يوم خميس من الساعة 1:00م إلى 3:00م.