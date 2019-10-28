خالد الفيصل يستقبل السفير اللبناني

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، قنصل لبنان علي قرانوح، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام.



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