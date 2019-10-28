السعودية اليوم / محافظ ثار يدشن موسم التشجير بالمحافظة



نجران 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

دشن محافظ ثار بمنطقة نجران محمد بن عفيصان اليوم، موسم التشجير بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع البيئة والزراعة بالمنطقة المهندس منصور الشمراني، وعدداً من الجهات الحكومية، بمشاركة عدد من طلاب المدارس والمتطوعين المهتمين بالبيئة، وذلك بمنتزه الجزم بالمحافظة.

وقام المحافظ بغرس أول شجرة، مؤكداً حرص صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويحقق الأهداف المرجوة من الجميع.

وأوضح عفيصان أن هذه المبادرة تأتي لنشر ثقافة التشجير، وأهمية الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة.

من جانبه أفاد المهندس الشمراني، أنه تم زراعة 2000 شجرة بالمنتزه، شملت أشجار السدر، والطلح، والقرض، والسمر، التي ستسهم في استعادة الغطاء النباتي.

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16:47ت م

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