السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تُنظم مؤتمر طب الأسرة



الجبيل الصناعية 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

تُنظم الهيئة الملكية بالجبيل الأحد القادم وبالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مؤتمر طب الأسرة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.

ويهدف مؤتمر طب الأسرة، الذي يستمر لمدة يومين ومشاركة ٨ متحدثين و14 محاضرة، إلى مشاركة المعرفة والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تقديم الرعاية ذات الجودة للمواطنين وتعزيز نمط الحياة الصحي.

من جانبه دعا مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عبدالرحمن بن فيحان المطيري المهتمين في تقديم الرعاية الصحية للحضور والمشاركة في هذا اللقاء والالتقاء بالمختصين في مجال الرعاية الصحية والتعرف على ما تقدمة الهيئة الملكية من دعم لطب الاسرة لخدمة مجتمع الجبيل الصناعية.

ويناقش المؤتمر المستجدات في أمراض السكر، وارتفاع ضغط الدم وامراض الربو، والغدة الدرقية، واخر التطورات في الطب الوقائي، و امراض هشاشة العظام، واخر التطورات في امراض الدم ، والصحة النفسية، والأمراض الجلدية وطب أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى الطب الرياضي.

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16:38ت م

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