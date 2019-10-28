

أبها 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

وقع معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي اليوم مذكرة تفاهم بين الجامعة ومرکز مكين للبرامج الجامعية ، بهدف التعاون في البرامج التدريبية النوعية والمجتمعية، وتبادل الزيارات بين الطرفين للاستفادة من الخبرات وتعزيز سبل الاتصال والتشاور.

وتضمنت المذكرة التي تستمر لمدة سنتين، الاتفاق على عقد برنامج "الموجه الشخصي" لعدد من منسوبي الجامعة بهدف تطوير مهارات التوجيه الشخصي والإرشاد الأكاديمي، وكذلك التنسيق لتيسير الاستفادة من مرافق الجامعة كالقاعات التدريبية وأجهزة العرض والتدريب وترشيح الأعضاء المشاركين وتيسير تطبيقات البرنامج.

// انتهى //

16:26ت م

0155





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين جامعة بيشة ومركز مكين في مجال البرامج التدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.