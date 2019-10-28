السعودية اليوم / جامعة أم القرى تشارك في مشروع قياس الارتباط الوظيفي



مكة المكرمة في 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

تشارك جامعة أم القرى ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي الذي أطلقته وزارة الخدمة المدنية والهادف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تحسين إنتاجية الموظفين الحكوميين وإيجاد بيئة عمل محفزة لهم، حيث يعد الارتباط الوظيفي من الجهد الذي يبذله الموظف لتحسين ودعم استمرارية علاقته الوظيفية مع جهة عمله.

وستطلق العمادة يوم الأربعاء المقبل استبيانا يستهدف جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس، وموظفين إداريين وفنيين وصحيين داعية جميع المنسوبين المشاركة في الاستبيان التعبير بشفافية عن آرائهم حول بيئة العمل في الجامعة، حيث ستقوم الجامعة بالأخذ بذلك في عملياتها التطويرية المستمرة، بدعم معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ومتابعة وكيل الجامعة الدكتور فريد بن علي الغامدي.

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16:22ت م

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