السعودية اليوم / انطلاق أعمال مؤتمر تطوير تراخيص الأعمال بالأردن



عمّان 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، أعمال مؤتمر تطوير تراخيص الأعمال، بمشاركة عددٍ من الدول العربية والأجنبية.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء الأردنية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، إلى رفع الوعي بأهمية تطوير التراخيص وتأثيرها على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والتأكيد على أهمية توفير خدمات حكومية متكاملة للمستثمرين فيما يتعلق ببدء الأعمال، إضافة إلى بناء قدرات الجهات المعنية بالترخيص.

ويشتمل المؤتمر على عرض لتجارب رائدة في تبسيط الإجراءات وإلغاء الرخص غير الضرورية.

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16:17ت م

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