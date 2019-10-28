السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تنظم ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقرها بمدينة الرياض خلال المدة 30-31 أكتوبر 2019م ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف.

وتناقش ورشة العمل خلال جلساتها دور المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف في المجتمع والمعوقات التي تواجهها، إضافةً إلى بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعارف فيما بين هذه المراكز والهيئات.

ويشارك في ورشة العمل عدد من المراكز والهيئات والجهات المعنية بمكافحة التطرف العنيف، من دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وصرح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبد العزيز حمد العويشق أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ضوء توجهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي أكدت على نبذ التطرف ومكافحته، والتعاون مع جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا المجال، موضحًا أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ خطط العمل المشترك مع شركائه الإستراتيجيين في المجالات كافة، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف العنيف.

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16:12ت م

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