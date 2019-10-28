السعودية اليوم / فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يحتفي بمشروع إدارة الأزمات والمخاطر



تبوك 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

احتفى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أمس بمشروع "إدارة المخاطر والأزمات" أحد البرامج التوعوية التي نفذها الفرع ممثلاً بمركز التنمية، وهدف إلى الرفع من مستوى الوعي والحيطة والحذر لدى الجهات الحكومية من خلال أقسام الأمن والسلامة لديها، إضافة إلى التركيز على تمكين المختصين في الجهات المعنية لمباشرة أعمالهم على أكمل وجه من خلال ورش العمل التطبيقية، مع تزويدهم بمواد توعوية تمكّنهم من تدريب منسوبيهم على اختصاصات مختلفة في حفظ الأمن والاهتمام بالسلامة.

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي قُدم فيه عرضٌ مرئي وتعريفي عن المشروع الذي استمرت فعالياته لمدة أسبوع.

وقد ألقى مدير فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي كلمة ثمن فيها التفاعل من المشاركين بورشة العمل التي تم من خلالها تقسيم ممثلي الأمن الوسلامة في الجهات المستهدفه إلى مجموعات تعمل كل مجموعة على استحداث أزمة وإيجاد الحلول لها وطرح المعوقات، الأمر الذي أوجد تفاعلًا كبيرًا بين المشاركين في ورشة العمل ، وقدموا مشاريع مميزة تحمل الحلول المجدية في حال وقوع الأزمات أو حدوث المخاطر.

وفي ختام الحفل , جرى تكريم الشركاء والداعمين والمشاركين في إنجاح فعاليات المشروع، إلى جانب تسليم المشاركين في ورشة العمل شهادات الحضور.

// انتهى //

16:03ت م

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