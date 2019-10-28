السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يدشن حملة تطعيم لقاح الإنفلونزا بمجمع الإمارة



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري وذلك لتفعيل حملة التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية ، والتي تنفذها "صحة الرياض" في مجمع ديوان الإمارة والشرطة والأمانة .

وثمن مدير عام صحة الرياض حرص واهتمام سمو أمير منطقة الرياض ، وسمو نائبه، ومعالي وكيل الإمارة بكافة المبادرات التي تسعى إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع .

وأشار التويجري إلى أن "صحة الرياض" أطلقت حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بهدف زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، لافتاً الانتباه إلى أن "صحة الرياض" وفرت اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـها، وأن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70 – 90 من الإنفلونزا الموسمية، وهو ما يستوجب أخذ اللقاح سنوياً

وأكد مدير صحة الرياض أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم الأطفال، والحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى المصابين بنقص المناعة، مشيراً إلى ضرورة توجه الفئات المستهدف إلى أقرب مركز صحي للحصول على لقاح الإنفلونزا.

وبين أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها "صحة الرياض" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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15:56ت م

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