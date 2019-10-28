صحة جازان تتفاعل مع حالة طفلة جبال الريث

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تفاعلت صحة جازان بشأن مناشدة والد طفلة؛ بعلاج طفلته التي تُعاني من مرض انحلال البشرة الفقاعي كون ظروفه لا تسمح بنقلها وعلاجها.

ووجه مدير عام صحة جازان، الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، يوم أمس السبت فريقًا طبيًّا من مستشفى الريث العام، وذلك لزيارة الطفلة “جالية جابر أحمد السلمي” في منزل والدها الواقع بوادي عمود في جبال الريث؛ للاطلاع على حالتها والاطمئنان على صحتها، وعمل اللازم وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة.

وعقب الزيارة المنزلية التي تمت ظهر أمس السبت للطفلة، وبعد التنسيق مع والد الطفلة حضرت اليوم الأحد لطوارئ مستشفى الريث العام لاستكمال عملية الإجراءات، وتم تحويلها لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، حيث يباشر فريق طبي متخصص حالتها الصحية، ويقوم بما يلزم تجاه حالتها، لتحظى بالعناية الطبية اللازمة.

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الجدير بالذكر أن والد الطفلة “جالية جابر أحمد السلمي” ناشد في وقت سابق بـ علاج طفلته التي تُعاني من مرض انحلال البشرة الفقاعي، الذي بات يهدد حياتها؛ مبينًا أنه فقد اثنتين من بناته قبلها تُوفّيتا بسبب معاناتهما مع المرض.

وقال “الريثي”: إن ابنته تمرّ بأوجاع وآلام جراء هذا المرض، وقد تسبّب في عدم مقدرتها على عيش حياتها الطبيعية كمن في سنها وأذاقها الآلام ليلًا ونهارًا.

وقال الأب: “الطفلة مصابة بهذا المرض منذ الولادة حتى الآن، والمرض يهدد حياتها، وأناشد الجهات المعنية التدخل وإنقاذها؛ كون ظروفي لا تسمح بنقلها وعلاجها؛ فأنا لا أملك على الأقل سيارة تساهم في التنقل وعلاجها.