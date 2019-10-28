شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: «داعش» شوّه صورة الإسلام والمسلمين وارتكب جرائم تُنافي الإنسانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تابعت إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم «داعش» الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

وأضاف المصدر أن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة.

وأكد المصدر أن حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.