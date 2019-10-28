خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الاتحاد السويسري ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، الرئيس أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

Advertisements

ورحب خادم الحرمين الشريفين به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس السويسري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس السويسري الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق للرئيس السويسري.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس الاتحاد السويسري، والوفد المرافق له.