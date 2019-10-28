خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الاتحاد السويسري ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، الرئيس أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري.
كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
ورحب خادم الحرمين الشريفين به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس السويسري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس السويسري الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.
كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق للرئيس السويسري.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس الاتحاد السويسري، والوفد المرافق له.
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