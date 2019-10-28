السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الاتحاد السويسري ويقيم مأدبة غداء تكريماً له



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، فخامة الرئيس أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري.

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بفخامته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس السويسري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس السويسري أصحاب السمو الأمراء، والمعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس السويسري.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس الاتحاد السويسري، والوفد المرافق له.

// يتبع //

15:39ت م

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