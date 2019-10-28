السعودية اليوم / مستشفى التخصصي بجدة ينظم مؤتمرًا دوليًا للتمريض



جدة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

ينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز الأبحاث بجدة يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر القادم المؤتمر الدولي التاسع للتمريض ,بفندق هيلتون جدة , بمشاركة مع منظمة (سيجما ثيتا تاو) ثالث أكبر منظمة تمريض في العالم.

ويسلط المؤتمر الضوء على أربع محاور رئيسية : ( الأبحاث و الممارسات التمريضية القائمة على البراهين - القيادة التحولية - التطور المهني - وتحسين تجربة المرضى ) إلى جانب برنامج ورش العمل التفاعلية التي سيقدمها العديد من خبراء التمريض المحليين والدوليين.

وتستهدف فعاليات المؤتمر الممرضين و الممرضات بجميع التخصصات من كافة المستويات وطلبة وطلاب التمريض والكادر الأكاديمي , فيما سيحضى الحضور بمعرفة آخر المستجدات في الأبحاث العلمية و السريرية.

// انتهى //

15:32ت م

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