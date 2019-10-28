

الدمام 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة دار اليوم الوليد بن حمد آل مبارك، ورئيس تحرير صحيفة اليوم عمر الشدي، ومدير عام الدار نايف الجاسر.

وأكد سموه خلال اللقاء، أن الإعلام رسالة وأمانة، فكل فرد من منسوبي الإعلام مسؤول عن الكلمة التي ينقلها، ومسؤوليته أخلاقية قبل أن تكون نظامية، و أن واجب منسوبي وسائل الإعلام باختلافها تحري الدقة والمصداقية، والحرص على السبق في المصداقية، قبل السبق في المعلومة.

وشدد سموه ضرورة تعزيز التواصل مع متحدثي مختلف الجهات، والعمل على بناء جسور من الثقة، والعمل المشترك من أجل المصلحة الوطنية، ومصلحة المجتمع، وتأهيل الكوادر الوطنية في المواقع الإعلامية المختلفة، وإتاحة الفرصة للشباب لاكتساب الخبرات الإعلامية والمهنية.

واطلع سموه على نبذة عن الخطة الاستراتيجية للدار، وعدد من إنتاجاتها الإعلامية، متمنياً لمنسوبي دار اليوم التوفيق.

من جهته أعرب آل مبارك، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بتطوير العمل الإعلامي في المنطقة، وأنه خير داعم لذلك، مشيراً إلى الكلمات التي تفضل بها سموه في اليوم العالمي للإعلام الإنمائي، التي هي نبراسٌ يضيء لكل منتسب للمجال الإعلامي.

// انتهى//

15:28ت م

0117





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يلتقى رئيس مجلس إدارة دار اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.