السعودية اليوم / بلدية وادي الدواسر تنفذ جولات رقابية وتُغلق وتُغرم منشآت غذائية



وادي الدواسر 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر أمس أثناء جولات تفتيشية ورقابية قامت بها على عدد من الأسواق والمنشآت الغذائية والبوفيهات والمطاعم، مصادرة 30 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة، ومصادرة كمية من الأواني الغير صالحة بأحد المطاعم.

وأغلقت البلدية مطعماً مخالفاً، وتغريم 3 مطاعم أخرى مخالفة، وتغريم تموينات لتداول مواد غذائية بطريقة غير صحية، كما تمكن مكتب الخدمات البلدية بالنويعمة خلال جولة تفتيشية قام بها يوم أمس شرق المحافظة من مصادرة كمية من التنباك، وقد تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على جميع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة صالح بن جري السليس أن الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات، وأن الحملة ستكون مستمرة بشكل يومي ولن تتهاون البلدية في تطبيق النظام كما ستكون الغرامة بالحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات، وحث الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.

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15:27ت م

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