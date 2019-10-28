السعودية اليوم / محلي البكيرية يناقش تطوير منطقة السوق التجاري بالمحافظة



البكيرية 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

رأس محافظ البكيرية المهندس رئيس المجلس المحلي بالمحافظة صالح بن عبدالعزيز الخليفة اليوم , اجتماع المجلس في جلسته الثانية لعام ١٤٤١ هـ.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تهم المحافظة وتخدم المواطنين ومنها الدراسة المعدة من لجنة المرافق العامة في المجلس عن حي البراح في مركز الهلالية وامكانية معالجة وضعه ، وإعادة تقييم انتشار المطبات الصناعية في شوارع المحافظة وإضافة لمسات جمالية لها من حيث الشكل والارتفاع ، ومتابعة موضوع التوطين في سوق الخضار والفواكه بالمحافظة ، بالإضافة الى تطوير منطقة السوق التجاري في وسط المحافظة بالتعاون مع مستثمرين .

وأوضح محافظ البكيرية أن توصيات الاجتماع ستُرفع لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، رئيس مجلس المنطقة للتوجيه بشأنها.

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15:13ت م

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