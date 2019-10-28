السعودية اليوم / محافظ دومة الجندل يرأس الاجتماع الاول للتنمية السياحية بالمحافظة



دومة الجندل 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

عقد محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط بقاعة الاجتماعات بالمحافظة اليوم ، الاجتماع الأول للجنة التنمية السياحية بالمحافظة لعام 1441هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وكان من أبرزها التنسيق والتنظيم للمهرجانات والفعاليات التي تقام مستقبلا والاستعداد لذلك وتقديم المقترحات، كما تمت مناقشة المقترح الذي تم عرضه من مدير مكتب السياحة والاثار بالمحافظة بشأن تنشيط المنطقة الأثرية في أيام الإجازات الأسبوعية لتوافد عدد كبير من الزوار .

//انتهى//

15:07ت م

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