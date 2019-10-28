السعودية اليوم / تقنية بنات الأحساء تختتم المرحلة الخامسة لبرنامج "اتقن"



الأحساء 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم، برنامجها التدريبي "اتقن" في مرحلته الخامسة، الذي نفذ على مدى 4 أيام ، بمشاركة 125 متدربة .

وتضمن البرنامج التدريبي "اتقن" في مرحلته الخامسة عدة برامج منها ،( الأمن السيبراني، وصيانة الحاسب الآلي، والدعم الفني، وأساسيات الفوتوشوب، ومقدمة في مايكروسوفت أوفيس).

وأوضحت رئيسة مركز خدمة المجتمع والتدريب الفرعي المستمر بالكلية ريم العيسى أن المركز سعى بجميع إمكانياته إلى تسهيل وتيسير إجراءات الدورات بمدربين متمكنين، وذلك حرصاً من المركز على تزويد المشاركات بالمهارات المطلوبة من كل برنامج، مشيرة إلى استمرار التسجيل للأسابيع المقبلة.

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15:06ت م

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