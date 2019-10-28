السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل اللبناني



جدة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، القنصل العام اللبناني بجدة علي قرانوح.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام .

// انتهى //

15:02ت م

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