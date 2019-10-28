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2019-10-28 تسرب الغاز يخلي أحد مباني جامعة القصيم متابعات الخليج 365 - القصيم Advertisements أعلنت جامعة القصيم أنه تم إخلاء أحد مبانيها بعد حدوث تسريب في الغاز. وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة أنه أثناء معالجة أعمال الصيانة اليوم الاثنين 1441/2/29هـ في أحد معامل كلية العلوم الطبية التطبيقية، حدث تسرب غاز، وقد تم إخلاء المبنى على الفور، وإيقاف مصدر التسرب، ويجري حاليًا إصلاح الخلل، ولا يوجد أي أضرار.







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