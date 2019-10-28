شكرا لقرائتكم الأمن العام يضبط 10544 قضية متنوعة خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-28 الأمن العام يضبط 10544 قضية متنوعة خلال أسبوع متابعات الخليج 365 - الرياض كشف الأمن العام حصيلة القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال الفترة من ٢١ /٢/ ١٤٤١هـ إلى ٢٧ /٢ /١٤٤١ هـ. Advertisements وتم خلال هذه الفترة ضبط 10544 قضية متنوعة.







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