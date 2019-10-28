شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم تصدر بيانا حول تسرب الغاز في كلية العلوم الطبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أصدرت جامعة القصيم عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين) بيانا حول حادثة تسرب غاز في إحدى الكليات بالجامعة. وأوضح المتحدث باسم الجامعة أنه أثناء معالجة أعمال الصيانة اليوم 1441/2/29 في أحد معامل كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة حدث تسرب غاز، وقد تم إخلاء المبنى على الفور، وإيقاف مصدر التسرب، ويجري حالياً إصلاح الخلل، ولا يوجد أي أضرار ولله الحمد.



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