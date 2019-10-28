شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 2884 حالة للأمهات والأطفال السوريين في «الزعتري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تقدم عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري، الخدمات الطبية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال السوريين، حيث تعاملت خلال شهر سبتمبر من العام 2019 مع 2884 حالة مرضية، وقدمت الاستشارات والعلاج المناسب لهم وذلك بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية (IMC)، وجمعية إنقاذ الطفل الاردنية (Save the Children).

وأوضح المدير الإقليمي الدكتور بدر السمحان، أن الأقسام المعنية داخل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للكشف والمتابعة على الحالة الصحية للطفل السوري تسعى لبذل كل الجهد لتقديم خدمة مميزة بكافة المقاييس، لما لهذه المرحلة العمرية من حاجة ماسة للعناية بهم خصوصاً الأطفال الرضع، بحيث تحتاج الأم إلى المشورة الدائمة، وتقديم كل ما هو كفيل بالمحافظة على صحتها وصحة طفلها.

وأكد السمحان أن المركز ومن خلال التوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، تولي جل الاهتمام لجميع الجوانب الإغاثية، وبالأخص الجانب الطبي للأشقاء اللاجئين السوريين، الذي يعد من أهم الجوانب الواجب تأمينها والسعي دوماً إلى تطويرها.