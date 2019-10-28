السعودية | بالأرقام.. حصيلة أضرار أمطار حفر الباطن شمال السعودية

شكرا لقرائتكم بالأرقام.. حصيلة أضرار أمطار حفر الباطن شمال السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرضت محافظة حفر الباطن شمال شرقي السعودية أمس الأحد، إلى تقلبات جوية حولت السماء إلى اللون الأحمر، وأدت إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد الكثيف، في الوقت الذي أعلن فيه الدفاع المدني أن مدني حفر الباطن تلقى خلال الحالة المطرية (1176) بلاغاً وباشر منها (4) حالات احتجاز لأشخاص واحتجاز مركبة واحدة، ونتج عن الحالة المطرية (7) وفيات و(11) إصابة وإخلاء (16) شخصاً وإيواء (7) أشخاص وتضرر (40) مركبة و (3) منازل.

من جهته، كشف محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد أمس على الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وزخات البرد الكثيفة التي شهدتها المحافظة، وأكد على أهمية التعاون بين الجهات كافة، لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام، ومضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستعداد والتنسيق بين الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنون والمقيمون بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مستمرة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

كذلك يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل القصيم جازان عسير، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة.